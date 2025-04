Casamance : le Plan Diomaye prend en charge la boucle du Boudié et le pont de Témento (ministre)

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé ce week-end que la boucle du Boudié et le pont de Témento seront intégrés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Cette annonce a été faite lors de la cérémonie officielle de la Ziarra de Taïba Marsassoum, dans le département de Sédhiou, en réponse aux interpellations du député Ayib Daffé.



« On doit élargir davantage la boucle du Boudié en y ajoutant un ensemble d'infrastructures dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Le chantier est arrêté parce qu'on a démarré sans études d’impact environnemental », a précisé le ministre. Il a également révélé que le gouvernement a renégocié le contrat initial, obtenant une rallonge budgétaire de 25 milliards de francs CFA pour accompagner cette relance.



Concernant le pont de Témento, M. Diémé a reconnu une erreur dans les études initiales. « Les estimations faites sur l'étude font presque le double du prix annoncé avant la pose de la première pierre par le Président. C’est pourquoi on ne peut pas démarrer. Nous sommes en train de reprendre les études », a-t-il informé.



Le ministre s’est aussi exprimé sur un autre dossier stratégique. Il s'agit de la route Farim–Tanaff–Sandiniéri, longue de 46 kilomètres. Selon lui, les études techniques seront finalisées d'ici juin 2025, en vue du lancement imminent des travaux.