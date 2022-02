Casamance : «les 7 soldats sénégalais détenus par les rebelles se portent bien», assure la Croix-Rouge

Détenus par le chef rebelle Salif Sadio, les 7 militaires de l’armée nationale ont reçu la visite du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr). La Croix-Rouge a ainsi constaté que les 7 soldats se portaient bien et qu’ils étaient bien traités. Mieux, ces derniers ont pu envoyer des messages à leurs familles.



«Affirmatif. La délégation du Cicr s’est effectivement rendue dans le maquis, il y a moins de 72 heures, pour rencontrer les 7 militaires. Il y a eu des échanges entre les membres dudit comité international et les 7 soldats qui ont demandé au Cicr de transmettre des messages à leurs familles», ont indiqué des sources de Libération.



«Ces sept soldats de l’armée sénégalaise se portent bien. Ils sont en bonne santé et ils sont bien traités», ont conclu nos sources qui espèrent une issue heureuse.