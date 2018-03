Catalogne : l'ex-Président Puigdemont a quitté la Finlande pour la Belgique

C'est un député finlandais qui a vendu la mèche. l'ex-Président catalan Carlos Puigdemont, contre qui l'Espagne a lancé un mandat d'arrêt a quitté la Finlande pour rejoindre la Belgique.



La police finlandaise a fait savoir samedi qu'elle était prête à arrêter l'ancien président catalan Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, tout en précisant ne pas savoir s'il se trouvait toujours dans le pays.

Carles Puigdemont, actuellement exilé en Belgique, s'est rendu en Finlande jeudi et vendredi pour y rencontrer des parlementaires et participer à un séminaire à l'université d'Helsinki. Il devait quitter la Finlande samedi après-midi mais personne ne savait dans la matinée où il se trouvait.



Avec Rfi et Europe1