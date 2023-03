Catastrophe ferroviaire en Grèce: détention provisoire pour un inspecteur des chemins de fer

Un inspecteur des chemins de fer grecs a été inculpé et placé en détention provisoire, vendredi 31 mars, plus d'un mois après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts dans le centre de la Grèce et choqué le pays. Cet inspecteur des chefs de gare qui se trouvaient en service lors de cet accident, a été inculpé pour «perturbation de la sécurité du trafic» ayant causé la mort de nombreuses personnes et «homicide par négligence», selon la même source, rapporte l'AFP.