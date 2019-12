Caution Khalifa Sall : l’argent collecté pour la libération de l’ex-maire de Dakar sera distribué

L’argent collecté par les proches de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall pour payer sa caution afin d’obtenir sa libération, sera finalement distribué. Le collectif a pu réunir plus de 11 millions FCFA, selon Les Echos.



C’est ainsi que l’Association de femmes vivant avec un handicap moteur a reçu 800.000 FCFA, l’Association Tout Pour l’Enfant 407.000 FCFA, l’Empire des Enfants, 2.395.000 fcfa, Hôpital des Enfants Albert Royer Fann 1.700.000 FCFA, le Réseau des Associations des femmes de la commune de Grand Yoff 3.338.350 FCFA et 1.650.000 FCFA pour les Pionniers, détaille la même source.



Pour rappel, Khalifa Sall avait été condamné 5 ans en mars 2017 et reconnu coupable de détournement de deniers publics, prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Il a nié ces accusations, arguant que les maires de Dakar ont toujours eu à leur disposition une somme destinée à leur action politique. En septembre dernier, il a été gracié par le président Macky Sall.