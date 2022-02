Célébration du sacre des "Lions": plus de 240 victimes dénombrées au Sénégal

La joie de voir l'équipe nationale remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations a envahi les supporters sénégalais. Les scènes de liesse populaire qui s'en sont suivies n'ont pas été sans conséquences. Selon Source A qui cite la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 246 victimes ont été dénombrées dans la journée d'hier lundi. Parmi elles, neuf ont été évacuées d'urgence à l'hôpital. Les autres qui ont contracté des blessures moins graves ont été traités sur place.



Provisoirement, sept (7) accidents ont été dénombrés dans le bilan provisoire d'hier de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Deux conducteurs de motos ont été renversés par des véhicules. Un feu de véhicule a été aussi noté. Sept (7) piétons ont été renversés par des véhicules. En outre, deux (2) personnes ont eu des malaises.



D'ailleurs, elles font partie des victimes qui ont été évacuées d'urgence à l'hôpital, en plus de sept accidentés. Ce bilan ne concerne que la journée de ce lundi. Il n'y a pas encore de morts à Dakar donc contrairement à une région comme Thiès.



En effet, dans sa livraison d'hier lundi, Source A renseignait qu'une personne de 45 ans, a perdu la vie, dimanche, suite à un malaise cardiaque. C'est au détour de la série de tirs au but, lors de la finale remportée par le Sénégal face à l'Egypte.



Le drame est survenu à Thialy, un quartier de la Commune de Thiès. Toujours dans la capitale du rail, un autre citoyen a piqué, dans la même soirée, un malaise et passé toute la nuit de dimanche entre les mains des blouses blanches.



Egalement, dans la Commune de Dahra Djolof, département de Linguère, un enfant domicilié au quartier Angle l'Islam a perdu la vie, après la victoire des Lions sur les Pharaons. Il a été heurté par un véhicule, dans le cadre des manifestations de joie qui ont suivi le sacre des gosses de Aliou Cissé.



A Matam, dans le nord du Sénégal, un minibus transportant des supporters extase s'est renversé faisant un mort et une dizaine de blessés dont 4 graves évacués à l'hôpital de Ndioum.