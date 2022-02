Célébration du sacre des Lions : un mort et plusieurs blessés à Aéré Lao

On continue de dénombrer les victimes de la victoire du Sénégal à la coupe d'Afrique des Nations de football. Après Dahra et Guinguinéo, la commune d'Aéré Lao dans le département de Podor á enregistré dimanche, vers 23 heures, un accident mortel lors de la célébration de la victoire des «Lions».



Un apprenti chauffeur âgé d'une trentaine d'années, a perdu la vie dans un accident de la circulation. Un véhicule de transport surchargé de jeunes surexcités par la victoire des «Lions» s'est renversé. Le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête.