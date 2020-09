Centrafrique: un ex-officier mis en examen et incarcéré en France pour crimes de guerre

Un ex-responsable de la garde du président centrafricain déchu François Bozizé a été mis en examen et écroué vendredi soir à Paris, notamment pour «complicité de crimes contre l'humanité» et «complicité de crimes de guerre», a indiqué samedi à l'Agence France-presse (AFP), reprise par Rfi, le parquet national antiterroriste (PNAT).



Arrêté mardi dans l'est de la France, Eric Danboy Bagale est un Centrafricain de 41 ans. Il a également été mis en examen pour «actes de torture» et «association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime de guerre» pour des faits commis entre 2007 et 2014 «en tant que responsable de la garde présidentielle (...) puis en tant que responsable de milices anti-balaka», a précisé le parquet antiterroriste dans un communiqué.