Ces bonnes nouvelles passées inaperçues en 2020

8 - Les footballeuses brésiliennes de la sélection nationale remportent le match de l'égalité salariale



"Il n'y a plus de différence de genre", a martelé le président de la Confédération brésilienne de football, le 2 septembre en conférence de presse. Les joueuses de la sélection nationale percevront "le même montant pour les primes et les indemnités journalières" que leurs homologues de la Seleção.



Reste que l'égalité salariale est loin d'être une réalité au sein des clubs et des sélections nationales, où l'écart de rémunération demeure abyssal. Pour changer la donne, de nombreuses footballeuses n'hésitent pas à attaquer en justice les fédérations.



L'équipe féminine du Brésil, le 10 mars 2020, à Calais, lors d'un tournoi en France. © Denis Charlet, AFP





9 - Une start-up française découvre une enzyme capable de recycler le plastique à l'infini



Cocorico ! L'entreprise française Carbios, basée près de Clermont-Ferrand, a mis au point cette année une technologie révolutionnaire qui va permettre de recycler l'un des plastiques les plus utilisés, le PET, qui représente plus de la moitié des plastiques utilisés dans le monde. Les chercheurs avaient annoncé, le 27 février 2019, la découverte dans la nature d'une enzyme, qu'ils ont modifiée en laboratoire avec l'aide de l'Insa Toulouse, l'Inrae et le CNRS, pour en faire une molécule championne de l'absorption de plastique.



Depuis, l'entreprise construit un démonstrateur industriel dans la banlieue de Lyon, capable de recycler 2 000 tonnes de PET, qui sera opérationnel en 2021. Dans deux ans, la start-up construira une énorme usine européenne d'une capacité de 100 000 tonnes par an, et une dizaine d'autres dans le monde avant 2030.



Une technicienne supervisant une manipulation chimique sur un réacteur dans les locaux de Carbios, en Auvergne, en France, le 1er avril 2019.

10 - Le confinement a ouvert de nouvelles formes de performances artistiques



Beaucoup d'artistes, privés de scènes par la crise sanitaire, se sont mis aux concerts virtuels à travers le monde. Les chanteurs français comme M, Keren Ann ou Christine and the Queens, ont ainsi régulièrement proposé des concerts gratuits à leur public. Une aubaine pour les fans les moins fortunés qui ont pu voir leurs artistes préférés dans leur salon. Sur la scène internationale, les poids lourds comme Metallica, Kylie Minogue ou encore Boy George ont, eux aussi, pu proposer de nouvelles performances via les réseaux sociaux et innover en vue de leurs prochaines apparitions scéniques.



Il semble que le confinement ait aussi inspiré les plus grands. Le chanteur américain Bob Dylan, qui n'avait pas sorti de nouvelle chanson originale depuis huit ans, a offert à ses admirateurs, dans la nuit du 26 au 27 mars 2020, un nouveau titre de 17 minutes, "Murder Most Foul".