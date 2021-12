Chambre de Commerce de Dakar: un budget de 2 milliards 700 millions FCFA pour 2022

Le budget de 2022 a été voté, mercredi 29 décembre 2021, à l’unanimité par les membres élus, au cours de l’Assemblée de l’Institution Consulaire de la Capitale. Le budget de la CCIAD pour 2022 est marqué par une hausse des investissements. Le président de la Chambre de Commerce de Dakar Abdoulaye Sow, les membres du Bureau, les membres élus et le secrétaire général Mbaye Chimère Ndiaye ont souligné la volonté de l’Institution Consulaire de renforcer l’accompagnement aux opérateurs économiques.



Le vote du budget a lieu cette année dans les délais, conformément aux recommandations de la tutelle technique et de la tutelle financière assurée respectivement par le Ministère du Commerce et le Ministère des Finances et du Budget. Pour rappel, le budget de 2021 s’est déroulé le 24 mars 2021, en raison des restrictions qui ont été prises par les autorités, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Elu en novembre 2019, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar Abdoulaye Sow a réussi en moins de deux années à replacer l’institution consulaire au cœur du système économique régional dakarois et national. Lors d’une interview dans les colonnes du journal Rewmi, le président Abdoulaye Sow avait indiqué les orientations de son mandat.



« Nous avons décidé de prendre en charge les principales préoccupations des acteurs économiques sur la base d’une actualisation participative. C’est en ce sens que nous avons décidé de rencontrer tous les présidents des organisations patronales du privé. Nous avons décidé, avec le bureau de la chambre de commerce, de revoir ces présidents pour les entendre encore une fois sur notre feuille de route. Nous voulons rassembler le secteur privé pour parler d’une seule voix. Nous devons débattre des problèmes au niveau de la Chambre de commerce pour ensuite les poser au niveau du gouvernement » dira-t-il dans les colonnes du même journal.



Passant à l’acte, les semaines et mois qui ont suivi cette déclaration, la Chambre consulaire de Dakar a initié plusieurs rencontres avec toutes les organisations patronales du privé pour une synergie de visions et d’actions, rapporte Le Témoin.