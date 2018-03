Championnat sénégalais: Pas de trêve, le mercato prendra fin le 15mars prochain

Les phases retours de la Ligue 1 sénégalaise ont débuté depuis la semaine dernière. Donc, les joueurs qui espéraient une trêve peuvent déchanter parce que le championnat cette année ne connaitra pas de trêve. L’information a été donnée par Saer Seck, président de la Ligue pro ce dimanche sur Walf Fm



«Le championnat va continuer pour qu’il n’ait pas de problème à la fin », a-t-il révélé la fin du match Diambars vs Guédiawaye (3-0).



Par ailleurs, il a annoncé que le mercato ouvert depuis un certain moment prendra fin le 15 mars prochain, donc, d’ici 10 jours : «On est en plein dans le mercato jusqu’au 15 mars». A-t-indiqué Et e poursuivre : «Le gros problème dans ce championnat ce sont tous les matchs de retard que nous avons accusés, compte-tenu de l’ensemble des évènements qui se sont passés. Il est temps que nous puissions réserver ces matchs en retard (Durant le temps de la trêve) pour que le championnat puisse continuer sur un rythme, qui soit un rythme normal », a précisé M. Seck