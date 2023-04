Championship: Iliman Ndiaye inscrit son 13e but de la saison avec Sheffield qui se rapproche de la Premier League

À six journées de la fin du championnat, Iliman Ndiaye et Sheffield United se rapprochent de plus en plus de la Premier League. Après leur large victoire ce samedi contre Cardiff City (4-1) avec un but de l’international sénégalais (son 13e de la saison en Championship), Sheffield qui occupe la deuxième place synonyme de montée directe en Premier League totalise 8 points d’avance sur son suivant Middlesbrough. Et les coéquipiers de Iliman ont un match en moins que leur poursuivant.



Le jeune attaquant sénégalais est le meilleur buteur de son club avec 13 buts inscrits et sera sans doute l’acteur clé de la montée de Sheffield dans l’élite.