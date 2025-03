Changement de nationalité sportive : La FIFA valide Diouf, Diao et Mendy, le cas Ilay Camara en suspens

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions sur la situation administrative des joueurs Assane Diao, Yehvann Diouf, Antoine Mendy et Ilay Camara en équipe nationale du Sénégal



Dans un communiqué, la FSF informe l'opinion publique que la FIFA a entériné le changement de nationalité sportive des joueurs Yehvann Diouf et Assane Diao par décision du juge unique du Tribunal du Football de la FIFA en date du 19 mars 2025.



De plus, la FIFA a également confirmé l'éligibilité du joueur Antoine Alpha Mendy à jouer pour la sélection nationale du Sénégal, selon le communiqué.



En revanche, seul le cas de Ilay CAMARA reste à ce jour en suspens du fait de l'Union Royale Belge des Associations de Football-Association qui tarde à répondre à la demande de confirmation de la situation sportive du joueur avec les différentes sélections nationales belges et ce, malgré les nombreuses relances de la FSF.



La FSF promet de tenir le public informé de l’évolution de ce dernier cas en temps voulu.