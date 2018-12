Cheikh Bamba Dieye : "si jamais la candidature de Khalifa Sall n’est pas validée..."

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie (FSD/BJ) et député à l’Assemblée Nationale, Cheikh Bamba Dieye met en garde sur une éventuelle disqualification du candidat de la coalition Taxawu Sénégal, à l’élection présidentielle du 24 février prochain.



Si jamais la candidature de Khalifa Sall n’est pas validée, «la première des choses est de dire au peuple sénégalais que Macky Sall et l’association de malfaiteurs qui lui sert de bras armé ont tout fait pour disqualifier Khalifa Sall», prévient-il, dans un entretien accordé au journal ‘’L’Observateur’’



Dans l’entretien, M. Dieye lave Khalifa Sall de toute accusation à son encontre et le qualifie ‘’d’homme de valeur et une promesse pour le Sénégal’’.



Par ailleurs Khalifa Sall sera fixé sur son sort le 3 janvier prochain en cassation.