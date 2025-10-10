Cheikh Tidiane Dièye : « 594 km de canalisations curées, 6,7 millions de m³ d’eau pompée et 210 camions hydrocureurs mobilisés »

Lors de la conférence de presse du gouvernement « Kàddu » tenue ce vendredi 10 octobre 2025, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement est revenu sur les opérations de préhivernage et a présenté le bilan des réalisations de son département pour l’hivernage 2025.



Le ministre a détaillé les actions entreprises : « 594 km de canalisations curées, plus de 10 hectares de bassins entretenus, 6,7 millions de m³ d’eau pompée et 210 camions hydrocureurs mobilisés. » Il a également mentionné « l’installation de 10 stations hydrométriques automatiques équipées d’un système de télétransmission et d’un radar météorologique couvrant un rayon de 60 km entre Dakar, Mbour et Thiès ».



Le ministre a par ailleurs souligné la réduction notable des risques de débordement fluvial grâce à « la construction de deux bassins de rétention à Kidira (20 000 m³ chacun), le déplacement et l’indemnisation d’une trentaine de places d’affaires, ainsi que la réalisation de huit digues totalisant 15 km, dont 3,5 km de murs de soutènement ».



S’exprimant sur la question des passerelles et ouvrages de franchissement, il a ajouté : « 4 passerelles ont été construites dans plusieurs villages de l’intérieur, notamment à Kaffrine (Dioly Manda, Fanaye), tandis que des travaux ont été réalisés à Keur Massar Nord et Sud, ainsi qu’à Rufisque. »



Toutes ces réalisations, a précisé le ministre, s’inscrivent dans le cadre de la Matrice d’actions prioritaires visant à renforcer la fluidité des mobilisations et la lutte contre les inondations. « Le budget alloué est passé de 2,6 milliards à 6,4 milliards F CFA », a-t-il fait savoir.