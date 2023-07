Cheikh Tidiane Gadio : « Macky Sall nous a honorés, que Dieu l’honore »

L’ancien ministre des Affaires étrangères sous Abdoulaye Wade et allié du pouvoir, Cheikh Tidiane Gadio, s’est réjoui de la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter en 2024. Il soutient que Macky Sall nous a honorés et que Dieu l’honore.



« Chaleureuses Félicitations au PR @Macky_Sall. Il a honoré sa parole et son pays. Sa non-candidature en 2024 est “une belle surprise du Chef” qui fera relever le menton à tous les Africains de notre génération et aux amis du Sénégal. Macky Sall nous a honorés, que Dieu l’honore », a twitté M. Sall.