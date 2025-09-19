Cheikhou Kouyaté relance sa carrière avec un club de D2 en Turquie !

Comme annoncé sur wiwsport en août passé, Cheikhou Kouyate s’est engagé avec un club turc. Amedspor a annoncé jeudi la signature du milieu de terrain sénégalais pour un contrat d’un an, valable pour la saison 2025-2026.
« Bienvenue Cheikhou Kouyaté ! Notre club a signé un contrat d’un an avec le footballeur professionnel Cheikhou Kouyaté pour la saison 2025-2026. Nous croyons qu’il apportera des contributions importantes sous notre maillot vert et rouge, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière à Amedspor. Nous espérons que ce transfert sera bénéfique pour notre club », a écrit Amedspor dans son communiqué repris par Wiwsport.
« Bienvenue Cheikhou Kouyaté ! Notre club a signé un contrat d’un an avec le footballeur professionnel Cheikhou Kouyaté pour la saison 2025-2026. Nous croyons qu’il apportera des contributions importantes sous notre maillot vert et rouge, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière à Amedspor. Nous espérons que ce transfert sera bénéfique pour notre club », a écrit Amedspor dans son communiqué repris par Wiwsport.
Autres articles
-
Nampalys Mendy révèle sa frustration vécue à Lens : « Ce n’était pas une question de football … Ils ont joué avec moi » !
-
Ligue des Champions : le FC Barcelone bat Newcastle grâce au doublé de Rahsford
-
Ligue des Champions : Manchester City dompte Naples, l’Eintracht Francfort et le Sporting font le spectacle
-
Cheikh Sarr quitte la tête de l'équipe rwandaise de basket-ball
-
Ligue des Champions : Lamine Camara et l’AS Monaco sombrent face à Bruges (4-1)