Chine 2019- Gorgui Sy Dieng: « Notre groupe est compliqué mais nous avons nos chances… »

« Nous devons être mentalement forts, c’est le plus important, car nous aurons beaucoup d’adversité à surmonter chaque jour. Cela ne peut nous rendre que meilleurs pour le futur, » conclut-il. Source: FIBA



Confrontés à l’Australie, au Canada et à la Lituanie dans la phase de groupes de cet événement planétaire, les « Lions du Téranga » auront droit à un premier tour très intense en Chine. L’intérieur Gorgui Dieng reconnaît que le Sénégal se trouve dans un groupe difficile. « C’est un sentiment excitant. Notre groupe est compliqué, mais nous avons nos chances. Nous mettrons tout en œuvre pour être performants. La qualification en soi n’est pas simple, donc une fois que tu l’as obtenue, il faut tout entreprendre pour saisir cette occasion, aller au tournoi et bien jouer, » lance Dieng à FIBA.basketball.Classée 2e meilleure nation africaine, le Sénégal participera à sa cinquième Coupe du Monde FIBA. Lors de sa dernière apparition, en 2014, les Africains de l’Ouest avaient quitté le tournoi en huitièmes de finale, après une lourde défaite 89-56 contre l’Espagne, pays hôte. Dieng était présent il y a cinq ans. Il estime que le fait de côtoyer régulièrement en championnat des joueurs du Canada, d’Australie et de Lituanie lui permet de savoir à quoi s’attendre en Chine cet été. « Certains des joueurs [d’Australie, du Canada et de Lituanie], je les ai vus souvent à l’œuvre et je les ai même affrontés. Je les connais bien et je connais leur style de jeu. »Dieng, qui évolue en NBA avec les Minnesota Timberwolves, a porté pour la dernière fois le maillot national lors des matchs des Éliminatoires Zone Afrique de juin dernier à Dakar. L’imposant (2.11 m) natif de Kebemer veut terminer la saison sur une note positive avant de songer à la Chine et à la compétition mondiale. « En ce moment, j’essaie juste de me maintenir en forme et de bien jouer jusqu’à la fin de la saison. Si je suis en bonne santé, la Coupe du Monde sera une formidable aventure. »Le basketteur de 29 ans, phénoménal avec le Sénégal durant la Coupe du Monde FIBA 2014 avec des moyennes de 16 points et 10.7 rebonds par match, est devenu une pièce maîtresse de son équipe. Il a déjà souligné auprès de FIBA.basketball son envie de servir de mentor et de leader au sein de sa sélection avant et pendant la Coupe du Monde à venir. « Nous avons de jeunes joueurs talentueux, j’ai été à leur place, et ce sont des anciens qui m’ont alors pris par la main pour m’aider à gérer la pression. J’ai le sentiment de leur devoir ça maintenant que je fais partie des vétérans de mon équipe. Je dois faire preuve de leadership et leur montrer la voie à suivre, »souligne-t-il.