Choix de candidat de BBY : le rapport des médiateurs bouclé, 9 candidats entendus

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY, mouvance présidentielle) pour la présidentielle de 2024 sera bientôt connu. Et le choix est clair aux yeux de la commission de médiation des alliés qui a bouclé son rapport. En effet, le trio composé de Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et Abdoulaye Baldé ont rencontré 9 candidats à la candidature de BBY.



Selon L'Observateur, seul le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop et l'édile de Kolda, Mame Boye Diao, n'ont pas été entendus par les médiateurs. Pour le dernier, son agenda est surbooké avec la visite de son homologue Directeur de la Caisse des dépôts et de consignations ( Cdc) du Cameroun.



Avec des réunions et des rencontres depuis l'arrivée de son hôte à Dakar, Mame Boye Diao n'a pu rencontrer les médiateurs. N'empêche, d'après des sources du journal, le groupe des facilitateurs a bouclé son rapport et sait ce qui doit être fait pour le choix du candidat.



Le trio envisage de rencontrer Moustapha Niasse, impliqué dans la recherche d'un consensus depuis le début, pour lui rendre compte. Le canard informe de même que le rapport de fin de mission des médiateurs sera présenté au chef de l'Etat Macky Sall dès son arrivée à Dakar prévue ce mercredi.