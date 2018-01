Circulation des faux billets : La BCEAO apporte des précisions

Dans un communiqué, la BCEAO dément être à l’origine de faux numéro de série sur les coupures de 5000 Fcfa et 10 000 FcFa et de différences sur les dimensions de ces billets qui circulent dans son espace monétaire.

«Aucune modification n’a été apportée à la gamme actuelle des billets de banque», précise la même source. L’institution financière appelle à cet effet les populations à plus de vigilance.