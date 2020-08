Cité Akys de Bambilor: les résidents en colère contre Teyliom Properties de Yérim Sow

L’argument de vente de Teyliom Properties était de proposer un véritable cadre de vie avec la cité Akys de Bambilor. Bref, un paradis sur terre lorsque la force de vente de Teyliom, par un marketing osé, avait réussi à attirer sur son site immobilier des Sénégalais qui avaient les moyens d’acheter les villas. Mais cette année, comme l’année dernière, les résidents de la Cité Akys vivent un cauchemar indescriptible avec l’hivernage actuel.



A l’arrivée, c’est la désolation pour les propriétaires de maisons et autres villas qui ont fini de les payer intégralement. Mme Anna Ndiaye de la cité déclare qu’aujourd’hui, qui s'est confiée à nos confrères du journal Le Témoin, affirme que la cité est dépourvue de routes, de canaux d’évacuation, d’assainissement, bref toutes les commodités inclues dans le cadre de ce projet immobilier. Les résidents sont vraiment en colère contre Yérim Sow qui est accusé de tous les péchés d’hivernage. Certains d’entre eux vont jusqu’à penser qu’ils ont été victimes d’une escroquerie immobilière de Teyliom Properties qui n’a pas respecté tous ses engagements.



Dans la belle cité Akys, les résidents veulent que le PDG de Teyliom, Yerim Sow, rectifie les choses et respecte les engagements de sa société. Les populations ne veulent plus continuer à vivre les désagréments du mauvais était des ruelles de la cité, les inondations et l’insalubrité.