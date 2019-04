Classement FIFA Avril-2019: le Sénégal demeure roi en Afrique

Le Sénégal demeure toujours roi en Afrique au classement de la Fédération Internationale de football association (FIFA) d’avril 2019, en plus d’avoir gagné une place pour se retrouver à la 23e position au rang mondial.



Derrière la sélection sénégalaise, se trouve celle de la Tunisie. Le top dix africain est complété par le Nigeria, le Maroc, la RD Congo, le Ghana, le Cameroun, l’Egypte, le Burkina Faso et enfin le Mali.



Au classement mondial, le trio de tête reste inchangé avec la Belgique qui devance toujours la France et le Brésil.