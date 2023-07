Clôture Forum Invest Sénégal : le Premier ministre Amadou Ba annonce la signature de plusieurs lettres d’intentions d’investissements privés

Le Premier ministre, Amadou BA a présidé la cérémonie de clôture de la première édition Forum International des Investissements du Sénégal « Invest in Senegal » qui s’est tenu les 6, 7 et 8 juillet 2023 au CICAD de Diamniadio.



A l’entame de son allocution, le Premier ministre a annoncé que ce forum marque une étape majeure dans leur ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l’ouest.



« Nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d'innovations et d’opportunités où le talent et l'ambition peuvent se réaliser. La collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investisseurs internationaux qui s’est enclenchée, nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d’émergence au profit de tous », a indiqué le chef du gouvernement sénégalais qui représentait le Président Macky Sall.



Amadou affirme par ailleurs que « plusieurs lettres d’intentions d’investissements privés ont été signées, notamment pour l’exploitation pétrolière et gazière, l’assainissement urbain, les zones économiques spéciales. Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, je me réjouis particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu de pays amis, tant au niveau de l’engagement de leur gouvernement, qu’au niveau de leur secteur privé ».



Organisé sous l’égide de l’APIX, le Forum a été un succès patent pour le Sénégal avec : 3253 personnes inscrites (1 500 personnes en attente) à l'ouverture; 73 pays présents; 51 projets sélectionnés sur 80 soumis suite à un processus d’appel à propositions.



Les projets sélectionnés couvrent plusieurs régions du pays. Les secteurs concernés sont : L'énergie verte; l’Agriculture; L'industrie; Le tourisme.



Au terme de son discours , le Premier ministre Amadou BA a indiqué que le Sénégal est et restera un pays "Open to Business", sur la voie tracée par Son Excellence le Président de la République Macky Sall.