Clôture de la campagne électorale : le CNRA fait un rappel aux candidats et avertit les médias

Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a, à travers un communiqué, envoyé un message important aux candidats à la présidentielle du 24 mars 2024.



« Exceptionnellement, les temps d’antenne du dernier jour de campagne électorale celle du vendredi 22 mars 2024 sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 heures », souligne-t-il dans un communiqué.



Il ajoute qu’en conséquence, « les candidats ont jusqu’à 20 heures, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS, la Radiotélévision sénégalaise (publique) ».



Selon le CNRA, ce « réaménagement prend compte que la décision fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats à l’élection présidentielle diffusée par la Radiotélévision sénégalaise (RTS) ».



Le CNRA rappelle par ailleurs que « la veille et le jour de l’élection (le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2024) aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias ».