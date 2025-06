Clôture de la session ordinaire : Fabakary Jatta magnifie la démocratie parlementaire entre le Sénégal et la Gambie

« Cette relation profonde est le socle de notre diplomatie parlementaire »

Invité d’honneur par son homologue sénégalais, Fabakary Tombong Jatta, président de l’Assemblée nationale de la Gambie, a exprimé son attachement profond aux liens qui unissent le Sénégal et la Gambie. Il estime qu’ils incarnent « l’essence même de la démocratie parlementaire ».« Être ici, en ce jour, marque l’importance et la profondeur du lien qui unit nos deux nations, et plus encore, nos institutions parlementaires. Le Sénégal et la Gambie ne sont pas simplement des voisins : nous sommes une seule et même famille, unie par l’histoire, les cultures croisées, des aspirations communes et un destin indissociable », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire de la 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal.Selon lui, les peuples gambien et sénégalais, « au-delà des lignes artificielles tracées sur les cartes, partagent des langues, des traditions, une compréhension mutuelle profonde que notre prospérité individuelle est intimement liée à notre bien-être collectif ».Pour lui, « cette relation profonde est le socle de notre diplomatie parlementaire ».Le président de l’Assemblée nationale gambienne a rappelé la valeur que son institution accorde à la coopération régulière avec le Parlement sénégalais. « Nos Parlements respectifs sont des piliers essentiels de la démocratie. Par des engagements soutenus et une coopération étroite, nous renforçons ensemble les principes de bonne gouvernance et consolidons nos héritages législatifs », a-t-il souligné.Pour Fabakary Jatta, la fin d’une session parlementaire est bien plus qu’un simple protocole. C’est, selon lui, « un moment de réflexion, d’évaluation et de reconnaissance du travail accompli au service du peuple ».Il s’est dit impressionné par l’engagement des députés de la 15e législature sénégalaise. « Nous avons observé avec admiration la 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal, à travers son engagement résolu à remplir son mandat constitutionnel, ses délibérations vigoureuses, ses lois judicieuses, et sa capacité à assurer le contrôle de l’action gouvernementale », a assuré le président de l’Assemblée nationale de la Gambie.Enfin, il a réaffirmé la volonté de la Gambie de consolider les relations bilatérales entre les deux institutions. « Engageons-nous davantage dans des échanges parlementaires constructifs et dans la poursuite de nos intérêts communs », a-t-il exhorté.