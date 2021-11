Clôture des dépôts de candidatures : Mamadou Diouf désigné par Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar-Plateau

Mamadou Diouf alias Pape Diouf du Plateau (Dakar) vient de se présenter à la sous-préfecture de Dakar pour déposer leur liste. Désigné par la coalition Yewwi Askan Wi pour briguer la mairie de Dakar-Plateau, le membre de Taxawu Dakar a été choisi sans pour autant passer par la commission d'investiture.



« Je suis le candidat désigné de la coalition Yewwi Askan Wi pour briguer la mairie de Dakar-Plateau. Nous sommes là, avec les membres de ma coalition pour sacrifier au dépôt de nos listes. Nous avons fait les travaux qu'il fallait au niveau de la coalition. Nous sommes composés de plusieurs partis dont les plus en vue, sont la Taxawu Dakar dont je suis membre, le Pastef, Bess du Niakk, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), entre autre. Donc toutes ces organisations ont eu à porter leur choix sur ma modeste personne », a déclaré Mamadou Diouf.



Poursuivant, il ajoute : « Aujourd'hui, ce qu'il y en a relever est que dans toutes les 19 commune de Dakar, nous sommes la seule où la coalition a eu un consensus. C'est-à-dire au début, il y avait des candidats à la candidature. Mais au final, nous nous sommes entendus à la candidature d'une seule personne sans pour autant passer par la commission d'investiture, ou la commission de règlement de conflit ».



Un geste salué par Mamadou Diouf, pour qui dit-il, « augure les lendemains prometteurs pour la coalition de Yewwi Askan Wi au Plateau ».