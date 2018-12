Cng de lutte : la baisse des ponctions sur les cachets de lutteurs inquiète le président Alioune Sarr

Le président du comité National de Gestion (CNG) de lutte, Alioune Sarr ne cache pas son inquiétude face à la baisse des sanctions pécuniaires. Il estime que, trop de faveur aux lutteurs risque d’enfreindre à l’essor de la discipline.



En prélude à la nouvelle saison de lutte, le CNG a procédé à des modifications. Par exemple, désormais la pénalité sur la sortie délibérée de lutteur pendant un combat, est passée de 15% à 10%. Occasion pour Alioune Sarr de manifester son inquiétude par rapport à l’évolution des choses.

« C’était 25% puis 15% et aujourd’hui, nous sommes d’accord sur 10% (…) à force de faire trop plaisir aux lutteurs on risque de mettre en péril ce sport que nous protégeons. »



En soutien à son argumentaire, il déclare : « quand on entend une ponction de sept millions les gens crient au scandale, mais (les 7 millions ndlr) c’est 15% d’une centaine de millions. »