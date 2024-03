Coalition Diomaye Président : entre Jaxaay, Keur Massar et Yeumbeul les jeunes appelés à aller chercher leurs cartes d’identité

La mobilisation reste timide à Jaxaay. La Coalition Diomaye Pprésident qui y a battu campagne a fait face à une foule moins importante comparée au début de la campagne. Le convoi qui a misé sur la banlieue ce jeudi peine à avoir la même mobilisation qu’à Rufisque lors de sa troisième journée de campagne. Après Jaxaay, il s’est rendu à Keur Massar où une foule importante l’a accueilli dont la majorité est des jeunes. Ils scandaient « libérez Sonko, libérez Sonko ».



Les jeunes de Keur Massar ont été sensibilisés afin d’aller chercher leurs cartes d’identités. « À Keur Massar, on était traqué. On est plus de 93 jeunes de Pastef à avoir été arrêté ici. Donc la mobilisation d’aujourd’hui à Keur Massar est notre façon de riposter et de dire à Macky Sall que nous sommes là. Il faut qu’il sache qu’il n’aura rien dans cette zone et il le sait très, raison pour laquelle aucun membre de l’Alliance pour la République (Apr) n’est encore venu ici », a lancé un membre de l’ex-Pastef, Massamba Niang.



Poursuivant, il a ajouté que « c’était terrible parce qu’au moment des arrestations elles étaient ciblées. Les coordonnateurs départementaux, communaux et ceux de la jeunesse patriotique de Sonko comme Seydou Diallo et lamine Diallo. C’était difficile parce qu’un moment donné tout le monde avait tellement peur, même les coordonnateurs de Maggi Pastef. Ces arrestations n’étaient pas à cause des manifestations, mais c’était ciblé.



À l’en croire, ils n’ont pas encore été libérés. « On attend comme tout le monde, on leur achète des choses et de faire quelque chose pour leurs familles en achetant des denrées, etc. Mais là, on a vu les vagues de sortie et on attend de les voir libérés. »



Il a rajouté qu’ils sont « prêts et plus déterminés que jamais ». La caravane est en train de poursuivre sa route vers Yeumbeul.