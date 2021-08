Coin d’histoire - Que disent les grands de ce monde à propos de Mohamed ?

Les complications actuelles dans le monde dont l’escalade de la violence et du terrorisme, et les échos médiatiques négatifs font l’association injuste entre la violence et les enseignements du Prophète Mohamed.



Ce site est conçu pour fournir des informations rapides, faciles et authentiques sur le prophète Mohamed, sur sa vie et ses enseignements qui ont répandu la paix et la tranquillité en Arabie et dans toutes les régions qui ont embrassé l’Islam comme religion et comme message du Seigneur.



En outre, les enseignements du prophète Mohamed établissent le système éthique et le code de conduite des sociétés islamiques. Ses enseignements définissent les bases morales de la civilisation islamique.