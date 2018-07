Combat Eumeu Sène-Bombardier : les enjeux du choc et le verdict de Selbé (vidéo)

Un combat pour le titre de "Roi des arènes" se dispute ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor entre Bombardier et Eumeu Sène. Ce dernier tentera d'emmener pour la première fois ledit titre à Pikine. Le promoteur de lutte a mis la somme de 15 millions Fcfa en guise de bonus sur la table. Le vainqueur remportera les 10 millions Fcfa et le vaincu se consolera avec les 5 millions Fcfa en plus de son cachet.

Les deux lutteurs ont totalisé chacun 7 défaites au cours de leur carrière. Le B52 de Mbour comptabilise 18 victoires contre 9 pour son adversaire du jour.