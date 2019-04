«Comme il l’avait fait avec Karim Wade, le Président va gracier Khalifa Sall », selon Me El Hadji Diouf

Me El hadji Diouf, l'avocat du "peuple" était bien présent, ce 4 avril pour fêter avec la nation sénégalaise le 59 éme anniversaire de la Nation au boulevard de De Gaule. Interpellé sur un éventuel grâce de l'ex maire de Dakar, inculpé dans l'affaire dite de la caisse d'avance, Me Diouf pense le Président Sall qui entame son dernier mandat de 5 ans va gracier Khalifa Ababacar Sall, comme il l'a fait avec le fils de l’ancien président du Sénégal (2000-2012) Me Abdoulaye Wade. Regardez !!!