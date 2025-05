Commerce : vers la tenue de la 6e session de la Grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et Burkina Faso

Le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ont coprésidé ce samedi une séance de travail élargie aux deux délégations. Dans un communiqué conjoint, le Sénégal et le Burkina Faso se sont engagés à tenir dans les meilleurs délais la sixième session de leur Grande commission mixte de coopération.



Concernant les questions économiques et financières, les deux délégations ont convenu de renforcer et d'approfondir leur coopération, notamment par les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques.



Sur le plan du commerce, les deux Chefs de Gouvernement ont souligné l'importance de développer leurs échanges commerciaux par des partenariats entre les secteurs privés des deux pays, la facilitation de la libre circulation ainsi que du transport de biens et de marchandises, notamment à travers le Port de Dakar. A cet égard, ils se sont félicités du projet d'implantation d'une représentation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso au Sénégal.



Les deux parties se sont réjouies de la qualité exemplaire de la coopération bilatérale dans d'autres domaines d'intérêt commun. A cet effet, elles ont instruit leurs Ministres chargés des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, de la 6º session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal.