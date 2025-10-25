Commission électorale de la Fédération de lutte: Bassirou Ndiaye et Ndèye Seynabou Wade aux commandes

Objectifs fixés à la Commission électorale

Selon la décision ministérielle, la mission principale de la commission électorale est “d'organiser l'Assemblée générale élective de la FSL, mais également de prendre toute décision relative à la procédure électorale.”

Le colonel Bassirou Ndiaye et son équipe ont la charge de “veiller à la stricte application des statuts et règlements de la FSL, ainsi que du chronogramme électoral arrêté par le ministère en charge des Sports en rapport avec le Comité national de gestion de la lutte (CNGL), établir et publier la liste provisoire du corps électoral (association groupements électeurs), examiner les candidatures et publier les listes provisoires des candidats, assurer l'organisation matérielle de l'Assemblée générale élective, contrôler la procédure de vote, procéder aux dépouillements des suffrages et proclamer les résultats, rédiger et transmettre le procès-verbal de l'AG élective ou ministère des Sports et aux candidats de FSL, prendre les dispositions pour informer les acteurs, le ministère en charge des Sports et les médias sur le processus électoral et prendre toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des élections.”

Pour le moment, aucune date n'est encore retenue pour la tenue de l’Assemblée générale élective.

Sept (7) personnes venant de différents secteurs sont nommées pour composer la Commission. Le colonel Bassirou Ndiaye aura l'honneur de la présider, le poste de vice-président est attribué au magistrat Ndèye Seynabou Wade. Atoumane Gaye et Oumar Diagne, connus dans l'arène, figurent sur la liste des membres ainsi qu'Alioune Diakhaté Mbaye, Talla Ndongo et Papa Ndour.