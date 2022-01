Commune de Biscuiterie: Abdoulaye Diouf Sarr fustige la gestion de l'équipe municipale sortante

En caravane dans la commune de Biscuiterie, le ministre de la Santé et candidat tête de liste de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf a fustigé la gestion de l'équipe municipale sortante dans cette commune. A l'issue d'une promenade dans les grandes artères de cette commune dont le maire



sortant, Mouhamed Djibril Wade, se trouve actuellement au Cameroun pour les besoins de la Can en sa qualité de président de la Ligue sénégalaise de football, Abdoulaye Diouf Sarr a fait un clin d'œil aux commerçants, aux femmes et aux agents de la ville de Dakar.

