Compétitions africaines : Le Jaraaf et Génération Foot fixés sur leurs adversaires

Le Jaraaf et Génération Foot, représentants du Sénégal dans les compétitions africaines de clubs, connaissent désormais leurs adversaires.
Champion de Ligue 1 cette saison, le Jaraaf fera son retour en Ligue des Champions africaine en affrontant, au premier tour préliminaire, la formation camerounaise de la Colombe Sportive du Sud. Le club dakarois avait été éliminé au deuxième tour de l’édition 2019 par le Wydad Casablanca.
Vainqueur de la Coupe du Sénégal 2025, Génération Foot disputera la Coupe de la CAF et sera opposé en phase préliminaire à l’Académie Amadou Diallo de Côte d’Ivoire.
Le tirage au sort des compétitions interclubs s’est tenu ce samedi en Tanzanie.
