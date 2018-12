Compétitions africaines: le Jaraaf au Togo et Génération foot en déplacement à Bamako

Coupe CAF : Génération Foot à Bamako

En s’imposant 1 but à zéro à domicile face à l’Us Koroki du Togo la semaine dernière, le Jaraaf de Dakar effectue un déplacement ce mardi à Lomé, dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions en Afrique.Conscient que ce match retour est loin d’être facile pour eux devant un adversaire motivé pour son premier match africain à domicile, l’entraîneur de Jaraaf Malick Daf a déclaré que le résultat du match à l’aller aura influence minime.L’Us Koroki n’est pas convainquant depuis le début du championnat togolais. Le club est 11e avec deux match de retard et à 6 points du leader du championnat. Le Jaraaf peut donc profiter de cette méforme des togolais pour décrocher sa qualification et affronter le Wydad Athetic Club du Maroc au second tour.Génération foot dispute ce mardi à 16H 00 à Bamako contre le Djoliba AC, sa qualification dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe CAF, après le nul vierge au stade Ngalandou Diouf à Dakar.Incapable de gagner lors du match aller, les Grenats doivent impérativement décrocher un résultat positif pour accéder au second tour. Même si le Djoliba AC était trop défensif à Dakar, le club malien affichera certainement un autre visage devant son public.« On veut gagner pour faire plaisir aux Maliens. Les supporters de Djoliba ont besoin de victoire. Ils ne demandent pas l’argent, mais la victoire et se qualifier pour le tour suivant », a déclaré le coach Georges Kouadio.