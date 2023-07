Conférence de presse de Pastef ce samedi : la gendarmerie évacue les lieux

Le parti Pastef Les Patriotes ne tiendra pas sa conférence de presse qu’il devait tenir ce samedi à son siège, sis sur la Vdn. Des éléments de la gendarmerie ont interrompu la rencontre et évacué les lieux.



Le siège est actuellement fermé. A noter que les militants de Pastef voulaient s’adresser à l’opinion nationale et internationale sur la situation de leur leader Ousmane Sonko, actuellement à la Cave du tribunal de Dakar.



Le principal opposant de Macky Sall sera poursuivi pour sept chefs d’accusation à savoir : « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association demalfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol à l’arraché », a déclaré le procureur de la République, Abdou Karim Diop lors d’un point de presse.