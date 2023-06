Conférence mondiale de l'ITIE : "le maintien du consensus, un défi pour l'organisation", selon Awa Marie Coll Seck

"La Conférence mondiale est comme un formidable espace de discussions, d’échanges et d’outils d’aide à la décision. Le maintien d’un débat public informé, avec la publication régulière d’un volume de données, reste l’âme de l’ITIE, dans un contexte mondial de mutation", a-t-elle fait remarquer dans son discours de bienvenue adressé à ses hôtes.

Ce consensus souhaité est d’une importance capitale, notamment dans le cadre des futures relations entre les parties prenantes. La raison : "Dakar sera le point de départ de la nouvelle Norme ITIE 2023, "avec des changements intervenus, après de longues discussions parfois houleuses entre gouvernement, entreprises minières et pétrolières et gazières et organisations de la société civile", a annoncé Pr. Awa Marie Coll Seck.

Cette nouvelle Norme ITIE 2023, s’attaque à des thématiques cruciales et sensibles, qui réussissent rarement à obtenir un consensus sur la façon de les prendre en charge. Il s’agit "des priorités nationales et des enjeux liés à la transition énergétique, à la propriété effective et à la lutte contre la corruption".

C’est pourquoi, déduit la présidente du CN-ITIE, le grand défi du Sénégal est de "maintenir un consensus, de consolider les acquis obtenus grâce à l’engagement de toutes les parties prenantes, de s’assurer d’une répartition équitable et juste de la rente, et d’une mobilisation des ressources domestiques pour financer le développement des pays."

