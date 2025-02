Conflit dans l'est de la RDC: la réunion ministérielle EAC-SADC reportée

Cette réunion, présentée comme clé, devait se tenir ce vendredi 28 février à Harare entre les ministres de la SADC et de l’EAC. D’après des sources diplomatiques, elle n’aura finalement pas lieu. Selon les délégations rwandaise et congolaise, aucune invitation officielle ne leur est parvenue jusqu'à ce stade. Cette absence de convocation interroge d’autant plus que cette réunion était attendue dans le cadre du processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali.



Les sources diplomatiques contactées par RFI sont catégoriques : aucune réunion ne se tiendra ce vendredi 28 février. La délégation rwandaise affirme ne pas avoir reçu d’invitation de la part du ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe, pays hôte de cette rencontre. D'autres délégations attendues à Harare n'ont pas fait le déplacement non plus.



À Kinshasa, l’information circule peu. Toutefois, les autorités congolaises confirment le report de la réunion prévue. La seule certitude est que la ministre des Affaires étrangères de la RDC a rencontré ce jeudi le président Félix Tshisekedi pour évoquer ce dossier, mais aucun détail n’a filtré.



Ce report intervient alors que le Luxembourg a opposé son veto à une nouvelle vague de sanctions européennes contre le Rwanda, en attendant l’issue de cette rencontre. Les raisons exactes restent inconnues à ce stade. Plusieurs hypothèses sont évoquées dont des divergences persistantes entre les parties prenantes.



Un contexte particulièrement sensible

Cette rencontre revêt une importance stratégique. Elle devait notamment évaluer et analyser les rapports des chefs d’État-major des pays de la région mais aussi élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d’État, notamment sur le plan du dialogue politique. Cette réunion devait aussi éventuellement définir un chronogramme des prochaines étapes du processus diplomatique.



Le contexte reste particulièrement sensible. Les positions des principaux acteurs demeurent à ce stade opposées. Kinshasa insiste sur un dialogue direct avec Kigali. Le Rwanda, de son côté, réclame une négociation entre Kinshasa et l’AFC/M23, une option fermement rejetée par Félix Tshisekedi. Selon certaines sources, une nouvelle date est envisagée entre le 1er et le 3 mars. Pour l’instant, aucune invitation officielle n’a été envoyée.