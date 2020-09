Congo-Brazzaville: les mesures de distanciation sociale sont peu respectées dans le pays

Le Congo, qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 14 mars dernier, a pris une série de mesures pour endiguer la propagation du virus. Si le port du masque est strictement observé, la distanciation sociale et biens d’autres mesures, elles, passent difficilement, notamment dans les lieux de deuil, les cérémonies de mariage coutumier et officiel (où organisateurs et invités ne respectent pas le quota fixé). Quasiment tous les départements du pays sont touchés par le nouveau coronavirus, et les autorités appellent à la discipline. Reportage de notre correspondant à Brazzaville.