Conseil constitutionnel: Ibrahima Cissokho, Capitaine Dièye et Me Moussa Diop recalés

Le premier candidat à passer par la Commission de contrôle des parrainages ce vendredi, est Ibrahima Cissokho. Son dossier a été jugé incomplet et rejeté.



Le Capitaine Dieye a également vu son dossier invalidé pour défaut d’attestation à la quittance de la Caisse de dépôts et consignations.



Me Moussa Diop, actuellement dans les liens de la détention a été également rejeté.. D’après son mandataire Boubacar Camara , il a présenté l’attestation bancaire de la Bnde alors qu’il devait présenter celle de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc). Il avait pu collecter plus de 48000 parrains, à l’en croire.