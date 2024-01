Conseil constitutionnel : bilan à mi-parcours des parrainages

Le Conseil constitutionnel poursuit le contrôle des parrainages. Depuis, l’ouverture de cet exercice méticuleux, les listes de recalés et des admis au deuxième tour s’allongent.

Au chapitre des recalés l’on peut énumérer : Abdoulaye Sylla, Adjibou Soumaré, Aminata Assome Diatta, Ousmane Kane, Mamadou Yatassaye, Malick Guèye, Cheikh Tidiane Gadio, Mary Teuw Niane, maître Moussa Diop, capitaine Dièye, Ibrahima Cissokho, Ndiack Lakh, Thione Niang. etc.



Au chapitre des admis au deuxième tour figurent : Mimi Touré, Idrissa Seck, Bougane Guèye Dani, Mame Boye Diao etc. Ceux-là ont encore quelques jours pour compléter leurs parrains.



Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Amadou Ba, Abdourahmane Diouf, Pr Daouda Ndiaye, Aliou Mamadou Dia du Pur et Khalifa Sall, Boubacar Camara, Karim Wade : sont les seuls, pour le moment à valider leur candidature.

Ce vendredi marque la fin du contrôle des parrainages.