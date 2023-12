Conseil constitutionnel : le dossier du candidat Mouhamed Ben Diop rejeté, son mandataire ne donne pas de chiffres

Le mandataire du candidat de la Grande coalition du parti « Pass-Pass » est passé à la Commission de contrôle des parrainages. Au sortir de cette étape, le mandataire de Mouhamed Ben Diop préfère ne pas donner de chiffres.



« Nous sommes venus pour l’étape du contrôle de parrainage mais on ne sait pas encore si notre dossier est valide parce que le Conseil nous a remis un Pv (procès-verbal) qu’on n’a pas encore exploité mais je sais que y a des rejets à cause des doublons dont on ignore encore les chiffres », a dit Ousmane Ndao, mandataire du candidat Mouhamed Ben Diop.



« Nous avons analysé les parrains dans les 14 régions et la diaspora. Quelques doublons ont été détaché mais il nous reste à exploiter le résultat », a-t-il ajouté.