Conseil constitutionnel : le mandataire de Serigne Mboup informe sur les raisons de ces convocations

Mbaye Ngom, le mandataire de Serigne Mboup est le premier à sortir des locaux du Conseil constitutionnel. Convoqué ce mercredi ainsi que 20 autres mandataires, il confie que la convocation leur a été notifié hier mardi. Ce afin d’être informé des recours concernant certains candidats.



À l’en croire, Serigne Mboup n’est pas directement concerné. « Comme vous le savez chaque candidat qui dépose un recours cela va concerner tous les 21 candidats qui ont été présélectionnés au premier passage de la liste provisoire en attendant celle définitive prévu le 20 janvier. Les notifications que nous avons reçues ça concerne le candidat Karim Wade avec un recours du candidat Thierno Alassane Sall sur sa nationalité. En plus il y’a le deuxième recours du candidat, Amadou Ba contre Bassirou Diomaye Fayé et Cheikh Tidiane Dieye ».





Le mandataire de Rose Wardini, Bassirou Bodian est le deuxième à sortir. Et ces propos confirment ceux de son collègue Mbaye Ngom. Le mandataire de Pape Djibril Fall, vient à l'instant de quitter les lieux.