Conseil constitutionnel : le représentant du mandataire BBY passe sous silence les raisons de leurs recours et charge Karim Wade

Le représentant du mandataire de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diagne a refusé de révéler les motifs concernant les deux recours introduits par leur candidat Amadou Ba. A sa sortie du Conseil constitutionnel, il

a fait face à la presse, se refusant de tout commentaire



« Par rapport au recours, c’est déposé par Me Sall. Pour cette question, je vais prendre le droit de réserve en attendant les avocats du candidat Amadou Ba. Ils viendront sur la question pour plus de détails », a-t-il déclaré.



Toutefois, M Diagne qui n’a pas voulu détailler « les secrets » de leurs recours, a parlé sur le recours contre Karim Wade introduit par Thierno Alassane Sall. « M. Sall a introduit un recours contre le candidat Karim Wade pour sa double nationalité. Il s’est basé sur des éléments plausible pour montrer à suffisance que Karim Wade jusqu’au 14 janvier, avait une double nationalité. »



Poursuivant, il a ajouté que « ce matin, nous avons tous appris cela il y a le Premier ministre de la France, qui a pris une décision montrant qu’il y a une acceptation sur le renoncement de nationalité demandé par Karim Wade. Avant le contrôle du parrainage, chaque candidat avait déposé neuf pièces, parmi lesquelles il y a deux déclarations d’honneur et sur l’une le candidat doit montrer qu’il est exclusivement de nationalité sénégalaise et jusqu’au 14 janvier Karim Wade détenait une double nationalité. Donc cela montre sa mauvaise foi ».



A signaler également la présence du mandataire d'Anta Babacar Ngom qui vient de quitter les lieux.