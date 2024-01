Conseil des ministres: Macky Sall appelle à l'accélération de la restructuration des réseaux de transport à Dakar

Lors de la réunion du Conseil des ministres, qui s'est tenue hier mercredi, le Président Macky Sall a adressé un appel au ministre des Transports terrestres pour intensifier la restructuration des réseaux de transport dans la région de Dakar. Il a également insisté sur l'importance d'actualiser le plan de circulation pour différents types de véhicules, allant des camions aux bus, en passant par les taxis, véhicules de tourisme, cyclomoteurs, et autres.



Le chef de l’État a évoqué avec satisfaction les réalisations dans le secteur routier depuis 2012. À l’en croire, près de 3 000 km de routes revêtues ont été construits, accompagnés de 7 000 km de pistes aménagées, de 23 ponts et de 289 km d'autoroutes déjà réceptionnés ou en cours. Un financement acquis pour 200 km d'autoroutes, notamment sur l'axe Tivaouane - Saint-Louis.



Abordant la question du financement durable de l'entretien routier, Macky Sall a appelé le gouvernement à renforcer les ressources dédiées à l'entretien du réseau routier classé. Il a également demandé d'engager une évaluation pragmatique et une réflexion stratégique sur la doctrine financière appliquée au Fonds d'entretien routier autonome (Fera).



Dans la foulée, le président de la République a enjoint au ministre chargé des Infrastructures d'accélérer la mise en œuvre du Programme spécial de désenclavement. Cette initiative vise à améliorer la connectivité et l'accessibilité des zones éloignées pour favoriser le développement économique et social, rapporte L’Observateur.