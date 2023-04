Conseil des ministres : Macky Sall zappe la tension entre les pêcheurs de Mboro et ceux de Cayar

Les violentes altercations entre les pêcheurs de Mboro et ceux de Cayar faisant un mort, plusieurs blessés graves et 18 arrestations ne semblent pas préoccupé le président de la République Macky Sall. Lors du Conseil des ministres de mercredi, le chef de l'Etat a pourtant abordé la question de la pêche artisanale et le développement des zones de pêches mais n'a pipé mot sur ce qui se passe actuellement dans le nord ouest du pays et qui risque de causer beaucoup de dégâts.



Dans le communiqué, Macky Sall a juste parlé de la « nécessité d'encadrer la pêche artisanale ». Il a demandé au Premier ministre de veiller à « l’accélération de l’exécution des projets de modernisation de la pêche artisanale ».



Pourtant, depuis une semaine, l'on assiste à un éclatement d'une violente bagarre ayant opposé des pêcheurs de Cayar et de Mboro. Ces derniers se sont attaqués aux pêcheurs de Cayar en pleine mer, avant de les brûler vifs. Plusieurs blessés ont été enregistrés durant ces violences .



Parmi eux, trois ont été admis en réanimation à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès. Hier mercredi, des pêcheurs originaires du quartier de Guet-Ndar à Saint-Louis (nord), et résident dans la commune de Cayar, ont été également pris à partie. Tous leurs équipements et leurs maisons ont été brûlés causant des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de F Cfa. Au cours des altercations, un mort a été annoncé.



Selon une source de PressAfrik, la personne décédée avait disparu en mer depuis dimanche lors des affrontements. Il se nommait Lamine Niang. La même source renseigne que des pêcheurs Guet-Ndariens étaient prêts à rejoindre Cayar pour soutenir leurs parents Guet Ndariens.



Cette situation interpelle plus d'uns. Plusieurs voix se sont levées pour appeler au calme et inviter les autorités à gérer la situation rapidement avant que l'irréparable ne se produise.



C'est dans ce sens que le leader de la République des valeurs ( RV), a invité toutes les parties prenantes au calme, à la retenue et au dialogue. Dans un poste via sa page Facebook, Thierno Alassane Sall a déclaré que l’Etat sera tenu pour responsable de cette situation.



Il faut souligner que la pratique de la pêche au mono-filament est à l'origine du problème. Les pêcheurs de Cayar ont reproché à leurs camardes de Mboro d'avoir utiliser ce filet dans leurs eaux. A rappeler que le filet à mono-filament est interdite au Sénégal depuis 1998 par la loi.