Conseil des ministres de ce mercredi : Macky procède à deux (02) nominations

La réunion du Conseil des ministres a repris ce mercredi 30 août après une courte vacance de moins d’un mois. Le président de la République, Macky Sall qui a présidé la rencontre, a procédé à deux nominations. Il s’agit de Mame Mariéme Thiam nommée au poste de Président du Conseiller de surveillance de l’agence sénégalaise de promotion des exportations ( Asepex) et de Fatoumata Niang devenue le Directeur Général de la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt National et de la Gare des Gros porteurs (SEMIG).



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Madame Mame Marième THIAM, Titulaire d’un Master 2 en Management

et Gestion de Projets, est nommée Président du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), en remplacement de Madame Fatoumata NIANG BA, appelée à d’autres fonctions ;



• Madame Fatoumata NIANG, Titulaire d’un Master 2 en Management des Organisations, précédemment Président du Conseil d’Administration de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), est nommé Directeur Général de la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt National et de la Gare des Gros porteurs (SEMIG), en remplacement de Monsieur Mohamedou Abdoulaye MBAYE, appelé à d’autres fonctions.