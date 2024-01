Conseil des ministres: l’Office du Baccalauréat a un nouveau directeur

Pr Sossé Ndiaye n'est plus à la tête de l'Office du Baccalauréat. Il a été remplacé par Cheikh Ahmadou Bamba Guèye. Ce dernier est nommé à ce poste à l'issu du Conseil des ministres du 10 janvier.



Le nouveau Directeur est un enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il est titulaire d’un doctorat en Systèmes Informatiques en 2006 à l'Université Pierre et Marie - Sorbonne Université. Cheikh Ahmadou Bamba Guèye a servi entre 2007 et 2010 comme chercheur à l’Université de Liège en Belgique, avant de retourner au pays.