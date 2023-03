Conséquences "dévastatrices" de la guerre sur les orphelins, indique HRW

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé lundi les conséquences "dévastatrices" de l'invasion russe sur les orphelins et les enfants placés ukrainiens, dont des "milliers" ont été "transférés de force" vers la Russie ou des territoires sous occupation russe.



"La Russie doit mettre fin à (ces) déportations", a déclaré l'ONG dans un communiqué. "Le retour des enfants qui ont été capturés illégalement par les forces russes devrait être une priorité internationale", a-t-elle ajouté. HRW a également exhorté l'Ukraine à réformer "urgemment" son système de prise en charge de ces enfants, alors que ce pays qui avait avant l'invasion plus de 105.000 d'enfants placés dans des institutions - dont environ la moitié handicapés - soit "le total le plus élevé en Europe, derrière la Russie".



"Au moins plusieurs milliers d'enfants" ukrainiens placés ont été transférés vers la Russie ou en territoires qu'elle occupe en Ukraine, "un crime de guerre", a accusé l'ONG en s'appuyant sur des déclarations d'autorités russes, ainsi que celles de militants et avocats ukrainiens. Le Parlement russe a modifié la législation pour donner la nationalité russe aux enfants ukrainiens et selon des responsables russes, "des centaines d'enfants ukrainiens ont été adoptés", alors que des normes internationales interdisent les adoptions internationales pendant les conflits armés, a ajouté HRW.



Orphelinats dégradés ou détruits



En Ukraine, la guerre a provoqué une dégradation de condition pour les enfants placés alors que "des dizaines d'orphelinats ukrainiens ont été endommagés ou détruits", a poursuivi l'ONG. Nombre de mineurs ont ainsi "dû s'abriter dans des sous-sols lors de bombardements, sans électricité ni eau courante, pendant des semaines", a écrit HRW en préambule de son rapport à ce sujet. "Un groupe d'enfants d'une institution de Marioupol" (sud), pilonnée par l'armée russe pendant son siège au printemps 2022, "n'a pas parlé pendant quatre jours après avoir été évacué" dans l'ouest de l'Ukraine, a affirmé l'ONG citant un volontaire.



Face aux combats, de nombreux enfants ont été évacués dans les zones moins touchées ou vers l'étranger, en premier lieu vers la Pologne voisine. Dans ces conditions, HRW a appelé le gouvernement ukrainien à mettre en œuvre "d'urgence" les "réformes promises sur son système institutionnel de prise en charge des enfants" orphelins et placés.



HRW a également exigé des alliés occidentaux de Kiev, principaux donateurs pour aider l'Ukraine à maintenir son système social, à "soutenir la réalisation de ces objectifs" et adopter "une stratégie coordonnée pour assurer le bien-être des enfants".



Les financements et les dons faits doivent "soutenir le retour des enfants chez leurs parents ou dans d'autres cadres de type familial, et non (directement) dans les orphelinats", demande HRW dans ses recommandations émises dans le rapport. Depuis le 24 février 2022, "plus de 4.500" jeunes Ukrainiens qui étaient placés "ont été déplacés à l'étranger", selon HRW.